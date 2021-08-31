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Senin Objektifinden Zafer Bayramı Yarışması

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı paylaşımda;30AğustosZaferBayramı kutlamalarını,Kendi objektifinizden, Meydanlardan, sokaklardan ya da evinizden,
ZaferGençliğin ve AdınıTariheYaz etiketleri ile paylaşın, en fazla beğeniyi siz alın, birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı yakalayın.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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