Senin Objektifinden Zafer Bayramı Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı paylaşımda;30AğustosZaferBayramı kutlamalarını,Kendi objektifinizden, Meydanlardan, sokaklardan ya da evinizden,

ZaferGençliğin ve AdınıTariheYaz etiketleri ile paylaşın, en fazla beğeniyi siz alın, birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı yakalayın.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER