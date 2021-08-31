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Hamzakoy Plajı Tatilcilerini Ağırlıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Hamzakoy Plajı tatilcilerini ağırlıyor ve yazın son demlerinde yine yoğunluk yaşanıyor.

İlçemizde yer alan ve 750 metre uzunluğundaki plajıyla tatilcileri ağırlayan Hamzakoy Halk Plajı’na, hem tatilcilerin hem de hemşehrilerilerimzin akınına uğruyor.
Aşırı sıcak havanın etkili olduğu ilçemizde, vatandaşlar soluğu Hamzakoy Plajı’nda alıyor.
İlçemize gelen ziyaretçilerinde gözde mekanı arasında yer alan Hamzakoy Plajı özellikle haftasonları tıklım tıklım oluyor. Hamzakoy Plajı’nda günboyu denize girerek serinleyen vatandaşlar, hem manzaranın hem de denizin keyfini çıkarıyor.Haber Merkezi

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