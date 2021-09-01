KAYMAKAMA İLK VEDA YEMEĞİ SAYIN’DAN

İl Genel Meclis Üyesi Ali Rıza Sayın dün Öğretmenevi’nde Kaymakam Kılınçkaya’nın Şarköy’e tayini nedeniyle İl Genel Mecclisi Üyeleri ve Köy Muhtarlarının katılımıyla Kaymakama veda yemeği düzenledi.

Yemeğe İl Genel Meclisi Üyeleri Nihat Öner ile Serhad Sürücü’de katıldılar.25 Köy Muhtarının katıldığı yemekten sonra kısa bir konuşma yapan Kılınçkaya:

“Biz devletin memuruyuz dört yıl sizlerle birlikte çalıştık şimdi de Şarköy’de ki muhtarlarımızla birlikte çalışacağız.

Önemli olan bulunduğumuz süreler içinde bize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yapmaktır.Gelibolu Muhtarlarımızla ahenk içinde çalıştık, hedeflediğimiz görevleri de büyük ölçüde tamamladık.Köylerimizde su sorunumuz kalmadı.Kanalizasyon çalışması planlanan işler tamamlandı.Bundan sonra yenileri yapılacaktır.Temizlik konusunda çok büyük mesafeler aldık artık hiç kimsenin çöpü yol üzerinde kalmıyor. Ayda sadece 20 TL gibi bir ödeme ile hizmetler 3-4 katına çıktı.

Bundan sonra da artarak devam edecek.

Gelen arkadaşımız da çalışkan ve iyi bir arkadaşımız, onunla da çok iyi işler yapacağınıza inanıyorum.” dedi.Haklarınızı helal ediniz, ben zaten her zaman ediyorum.Hepinize gösterdiğiniz özveriden çok teşekkür ediyorum.”dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül de, Kaymakam Kılınçkaya’nın muhtarlarla olan dostluğuna , hizmetlerindeki yansız davranışlarına ve uyum içinde çalışmalarına dikkat çekerek, kendisine ve muhtar arkadaşlarına gösterdiği davranışlardan dolayı teşekkür etti.

Saat 13::30’da son bulan yemekten sonra muhtarlarla topluca bir resim çektiren Kaymakam Kılınçkaya hepinizi Şarköy’e de bekliyorum.Kendinizi özletmeyin. “dedi.

Haber: Recep YÜZÜAK