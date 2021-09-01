GAZETEMİZ 65 YAŞINDA.!

1957 Yılı 30 Ağustos günü yayın hayatına başlayan Büyük ZaferGazetesini Çanakkaleli eski gazetecilerden Hüseyin Oktay kurdu.

Yıllarca gazete Çanakkale’de basılarak Gelibolu’da dağıtılırken, 1961 yılında Gelibolu’ya geldi.

Hüseyin Oktay bir süre sonra gazeteyi Haluk Onukar’a sattı.Bir süre sonra da Haluk Onukar gazeteyi Samiye Kiye Hanım’a satarak gazete yayınlarını sürdürdü.

1985 yılına gelindiğinde gazeteyi Nuri Erer satın almak istedi.Samiye Hanım’ın eşi Sami Kiye Bey Erer’e satmak için eşini ikna edemeyince teklifi Recep Yüzüak’a yaptılar.

Gazete 1985 yılı sonunda Yüzüak’a satıldı.28 yıldır elle dizilip, 1930’lu teknolojiyle basılan gazete, 1987 yılında Entertip makina dizgiye, 1990’da da Trakya’da ve Çanakkale’de ilk ofset baskı ile masa üstü dizgiye gecerek 36 yıldır Allah’a şükür halkının desteğiyle yayınlarına devam ediyor.

Bugün 65 yaşına giren bu gazete ülkemizde de yayınlarına aralıksız devam eden, en eski yerel 3 gazeteden biri.

Allah ömür verdikçe de devam edecek ve bizden sonra da bayrağı taşıyacak çocuklarımız var. Haber Merkezi