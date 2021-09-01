Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerine Meslek Lisesi Diploması Verdi

Gelibolu Çıraklık Eğitimi Merkezi çırak öğrencilerine sınav hakkı tanıyarak Meslek Lisesi Diploması almanın önünü açıyor.

Yapılan açıklamada; “Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlanmış ve yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilmelerinin önü açılmış ve Gelibolu Mesleki Eğitim Merkezimizde bu yıl beş öğrencimize meslek lisesi diploması vermenin mutluluğunu yaşamaktadır.Yapılan değişiklikle öğrencilerimizin kazandığı haklar,

1.Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini haftada bir gün merkezimizde, pratik eğitimlerini ise dört gün işyerlerinde görerek LİSE DİPLOMASI alabileceklerdir.2.Öğrencilerimize 9. Sınıftan itibaren iş kazaları ve meslek hastalığı sigorta girişleri merkezimiz tarafından yapılacaktır. Öğrenim süreleri boyunca sigortaları devam edecektir.3.Öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren iş yerlerinden asgari ücretin 3/1 i kadar ücret alabilecektir.

4.Öğrencilerimiz 11. Sınıf sonunda KALFALIK BELGESİ,12. Sınıf sonunda ise USTALIK BELGESİ ve MESLEK LİSESİ DİPLOMASI almaya hak kazanacaklardır.

Diploma Telafi Programından Kimler Başvurabilir ?

Ustalık/ Kalfalık Belgesine sahip Ortaokul, İlköğretim Okulu İmam Hatip Ortaokulu veya Açık Ortaokul mezunları ile herhangi bir liseden (Açık Lise dahil) mezun olmak şartıyla, tasdikname ile herhangi bir sınıftan ayrılan veya halen bir lisede öğrenci olan her birey yaş sınırlaması ve çalışma şartı aranmaksızın merkezimizde açılacak fark derslerini vererek lise diploması alabilirler.

Başvuru için,

Gelibolu Mesleki Eğitim Merkezimize şahsen başvurabilir. Bilgi için okulumuzun telefonu ve web sitesinden faydalanabilirsiniz Adres: Alaeddin Mah. Küçük sanayi sitesi

Web: Merkez Müdürü

Fatih Mehmet SEVER :5059396552

Okul Telefon :2865662934

Haber: Seda LİMAN ZENGİN