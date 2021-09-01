Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz İmza kampanyası Başlattı

Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri çalışmalarını sürdürüyor.Dün Salı Pazarı olması nedeniyle pazaryerinde pankart açan ve imza toplayan ekip seslerini ima kampanyası ile bir kez daha duyurdular.Geçtiğimiz günlerde Gelibolulu vatandaşlarında katılımıyla düzenledikleri toplantıyla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Mutan’ın da katılımıyla hastane sorunları görüşülmüştü ve yeni tam donanımlı bir hastane talebinde bulunulduğu tekrar dile geitirilmişti.Dün de bu amaçla pazaryerinde imza kampanyası yapıldı.

Haber: Caner AKŞİT