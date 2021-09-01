Çanakkale KahramanıYahya Çavuş belgeseli Çekiliyor

ÇANAKKALE Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’ndaki Ertuğrul Koyu’na çıkarma yapan 3 bin askerden. oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanının anlatıldığı belgesel çekimlerine başlandı. Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu’yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdığı belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor.

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı, Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu’na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey’in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durdurmuş, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağlamıştı. Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için doğup büyüdüğü Ezine ilçesindeki köyünde belgesel çekimlerine başlandı.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu’yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırıyor. Belgeselde; Yahya Çavuş, köyü, annesini, eşi ve çocuğu Muharrem ile savaş sahneleri anlatılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yahya Çavuş’un köyünde devam eden belgesel çekimleri sırasında set ekibiyle bir araya geldi. Ekipten, çekimler hakkında bilgi aldı. Ardından restorasyonu devam eden Yahya Çavuş’un evinde incelemelerde bulundu. Yahya Çavuş’un Çanakkale Savaşları’nın en özel kahramanlarından bir tanesi olduğunu belirten Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ertuğrul Koyu’nda 3 binden fazla İngiliz’e karşı 67 tane Türk askeri ile birlikte muazzam bir direniş gösteriyor. Savaşın kaderini değiştiriyor. Bu bölgedeki ‘Çanakkale Geçilmez’ hatıralarının en kıymetlilerinden bir tanesi. 250 bin şehidin olduğu yerde çok sayıda kahramanımız ve hatıramız var. Bu köyün eski ismi Koçeli köyüydü. Zaman içerisinde ise Yahya Çavuş’un hatıralarına atıfta bulunarak, insanlarımız köye Yahya Çavuş ismini vermişler. Koçeli köyü Yahya Çavuş köyü olmuş. Bizlerde tüm ilgililerle bir araya gelerek bu tarihi şahsiyeti, Çanakkale Savaşları’nı Geçilmez kılan bu şahsiyetlere nasıl vefa borcumuzu öderiz diye tartışırken, Yahya Çavuş’un evini bulduk. O evin restore edilmesini, müze haline getirilmesini sağladık. Şu anda müze inşaatımız devam ediyor. Yahya Çavuş tüm Türkiye’mize duyulsun, hatırası bilinsin diye belgesel çalışması yapıyoruz. Çanakkale’mizden tüm Türkiye’ye Yahya Çavuş’un adını, hatırasını anmak istiyoruz. Zaten etrafta gezerseniz bütün gençlerin adı Yahya’dır. İnsanlarımız dolay seyriyle buraya çocuklarına Yahya ismini vererek aslında Yahya Çavuş’a bir atıfta bulunmuşlar. O yüzden çok kıymetli bir iş yaptığımızın kanaatindeyim. Köyümüzün hem turizme açılması, hem de Çanakkale Savaşları’na vefa borcu ödenmesi açısından kıymetliydi. Sadece belgesel, müze ev değil, aynı şekilde bir turizm rotası olan Troas Kültür Yolu çalışmamız var. Bu yol içerisindeki çok önemli bir bölümde Yahya Çavuş adıyla hem buradan geçecek, hem de insanlarımıza Yahya Çavuş’un kim olduğunu tekrar anlatma imkanı bulacağız” dedi..