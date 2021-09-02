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ULUSLARARASI FESTİVALLER BİRLİĞİ BAŞKANI İPEK GELİBOLUDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tatil programı için ilçemize gelen Uluslararası Festivaller Birliği’nin Başkanı Atilla İpek, mola verdiği Gelibolu’da aile bireyleri ile birlikte Özacar’ı ziyaret etti. Özacar; “Tatil programı için bölgemize gelen Uluslararası Festivaller Birliği’nin Başkanı Atilla İpek, mola verdiği Gelibolu’da değerli aile bireyleri ile birlikte makamımızda misafirimiz oldu. Pandemi sürecini atlatıp özlediğimiz festivallere yeniden kavuşmak bizlerin en büyük dileklerinden birisi.” İfadelerine yer verdi.”
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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