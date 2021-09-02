Okullarda Uyum Eğitimi Başladı

Günler öncesinden okullarda yapılan hazırlıklar sonunda yüz yüze eğitimde tüm kademelerde uyum eğitimi başladı.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ise dün uyum eğitimine geçti.Öğrencilere okul girişinde maske ve dezenfektan dağıtıldı.

10 soruda salgın döneminde yüz yüze eğitim

Velilerden PCR testi istenmeyecek

Öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Sonuçlar kayıt altında tutulacak.

Öğrencilerden ve velilerden ise PCR testi talep edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayandan PCR testi isteyeceğiz

“Uyum sürecinde en önemli görev velilere düşüyor”

Peki, uzun zamandır okuldan uzak kalan öğrenciler, okula nasıl uyum sağlayacak?

Eğitim Bilimleri Uzmanları “Okula ilk geldikleri günün teneffüsünde çocuklar hiç sosyalleşmeden cebindeki telefonları çıkarıp hiç teneffüse çıkmadan, oturdukları sıralarda telefonlarıyla sosyal medyada iletişime devam ettiler; ama akabinde hemen 2 hafta sonrasında çocuklarımızın hemen kaynaştığı, bazı şeylere dikkat ederek keyif aldığını beraber zaman geçirdiklerini görüyoruz” dedi.

Okula uyum sürecinde en önemli görevin velilere düştüğünü belirten Akar, “Çocuklarımızda tabii bu sürecin sonunda bazı kaygılar gelişti. Bu kaygıları gidermek için onları rahatlatmak için yanlarında olmaları gerekiyor” diye konuştular.

ÖZACAR’DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Özacar uyum eğitimi nedeniyle öğrencilere ve eğitimcilere hayırlı olsun mesajı yayınladı.Özacar mesajında ; “ Heyecanla okullarına kavuşmayı bekleyen anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladılar. Sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmak dileğiyle, öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi

Haber: Seda LİMAN ZENGİN