Eylül Ayında Hamzakoy Plajı Doldu Taştı

İlçemiz Hamzakoy Plajı , eylül ayına girmemize rağmen kalabalık olduğu görüldü. Bazı tatilciler, denize girip,

yüzerken bazıları da şezlonglarda uzandı. İlçemizde hava sıcaklığı 31C , deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece tatilcileri bunalttı.

Plajlarda temmuz ayındaki gibi kalabalıklar oluştu. Serinlemek için bazı tatilciler, şezlonglarını denize çekerken, bazıları da şemsiye altında kitap okumayı tercih etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN