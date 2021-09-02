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Eylül Ayında Hamzakoy Plajı Doldu Taştı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Hamzakoy Plajı , eylül ayına girmemize rağmen kalabalık olduğu görüldü. Bazı tatilciler, denize girip,
yüzerken bazıları da şezlonglarda uzandı. İlçemizde hava sıcaklığı 31C , deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece tatilcileri bunalttı.
Plajlarda temmuz ayındaki gibi kalabalıklar oluştu. Serinlemek için bazı tatilciler, şezlonglarını denize çekerken, bazıları da şemsiye altında kitap okumayı tercih etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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