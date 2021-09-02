GELİBOLU SANAT TİYATRO KAMPINDA

Ege Tiyatrolar Birliği tarafından 24-28 Ağustos İzmir -Urla’da ,beşincisi düzenlenen tiyatro kampına Gelibolu Sanat’ın hocaları her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım gösterdi. Gelibolu Sanat Tiyatrosu bu yıl farklı kararlar alarak, öğrencilerinden bir grup da onlarla birlikte bu kampa katıldı. Öğrenciler alanında uzman eğitmenler tarafından her gün farklı eğitimler aldılar.

Kamp alanında sahnelenen profesyonel oyunları, gösterileri izlediler. Ayrıca aldıkları eğitimler sonrasında kendileri de kısa sahne performansları sergilediler.

Gelibolu Sanat’ın eğitimcilerinden Cem Kılınç da “Müziksel İşitme ve Şan” atölyesi ile kampa katılan tiyatro öğrencilerine ve hocalarına eğitim verdi. Derslerinde farklı teknikler kullanarak katılımcılara hem pratik ve yararlı bilgiler verdi hem de sahnelenen performansla herkes keyifli vakit geçirmiş oldu.

Aynı zamanda Trakya Bölgesi ve Balkanlar Tiyatrolar Birliğinin de başkanı olan Cem Kılınç bölgedeki sanatsal dinamikleri harekete geçirmek adına buna benzer bir sosyal eğitim kamplarının bölgemizde düzenlenmeyişinin çok büyük bir eksiklik olduğunu, bu tip organizasyonların yapılmasıyla birlikte bölgemizdeki kültür, sanat kadrolarının da çoğalacağını, böylelikle gerek merkez il, gerek ilçe ve bağlılarında etkinlikler düzenlemenin kolaylaşacağını, bunun il dışından ekiplerle etkinlik programı oluşturmaktan çok daha sağlıklı ve düşük maliyetli olacağını dile getirdi. Trakya Bölgesinde pek çok değerli tiyatro ve sanat gruplarının bulunduğunu ve tamamının Trakya Bölgesi ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği üyesi olduğunu belirten Cem Kılınç, bölgemizdeki sanatsal gelişime el birliği ile katkıda bulunalım, gelin Trakya’daki sanat meşalesini hep birlikte yakalım mesajını verdi. Bunun için yerel yönetimlerin de sürece destek vermelerinin birlik adına çok değerli olduğunu ifade etti..Haber:Seda LİMAN ZENGİN