CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK’TAN ATATÜRK’ÜN CUMHURBAŞKANI OLARAK GELİBOLU’YA GELİŞİNİN 93.YILI ANMA MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 93. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Parlak, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “ Bugün Gelibolu için önemli bir gün 02 Eylül 1928’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçemize teşrif ettiler.Ulu Önder Atatürk bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduktan sonra kendini halkın içinde olmaya adamıştır.Her fırsat bulduğunda illerimizi, ilçelerimizi ve köylerimizi ziyarette bulunmuştur.

Ulusumuzu özgür ve bağımsız yaşama hakkına ; üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti önünde, biz Gelibolulular büyük onur , gurur ve mutluluk yaşıyoruz.

Milletimizin ve vatanımızın bağımsızlığı için canıyla , kanıyla ve fikriyle mücadele eden şehitlerimizi şükranla rahmetle anıyorum.Gazilerimize hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyor, vefat edenlere yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Haber: Ali GEZER