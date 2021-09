ATATÜRK’ÜN GELİBOLU’YA GELİŞİNİN 93. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 93. yıldönümü Gelibolu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen program ile kutlandı.

Program Gelibolu Belediyesi’nin, Gelibolu Kaymakamlığının ve 2.Kolordu Komutanlığının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mız okundu.Ardından Belediye Başkanı Özacar günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.Özacar kınuşmasında; “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’yu onurlandırmasının 93. yıldönümünü kutlamak ve kendisini bir kez daha anmak için bugün bir aradayız. Öncelikle sizleri ve Büyük Atatürk’ün aziz ruhunu saygıyla selamlıyorum.

Üç gün önce hep birlikte, gururla ve kıvançla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız, inancın, beraberliğin ve özgürlüğün simgesi olup, ulusumuzun uygar ve çağdaş dünyada yerini alacağı Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olmuştur. Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun.

Büyük bir mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinin yeri çok önemlidir.

Çünkü Atatürk, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı’nın yetmediğini, aynı zamanda bir eğitim savaşının da gerekli olduğunu öngörerek; yurt genelinde bu kez de eğitim savaşını başlatmıştır.

Ulu önderimizin 1928 yılındaki yurt gezilerini önemli kılan başlıca unsur, 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen harf inkılabıdır. Türk alfabesini tanıtmak amacı ile yurt gezilerine çıkan Atatürk, kanun çıkmadan önce ilçemiz de dahil olmak üzere ziyaret ettiği yerlerde halkın nabzını yoklamış ve yeni harfler konusundaki çalışmalara bizzat katılmıştır. Tarih arşivlerine baktığımızda; 1 Eylül’de Çanakkale’ye gittiğinde yeni harflerle okuma yazma seferberliğine vatandaşların canla başla katıldığına şahitlik etmiş ve bizzat kendisi de bu çalışmalara katılmıştır. Yine aynı gün öğleden sonra Gelibolu Kara Savaşlarının yaşandığı Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’ı gezerek anılarını tazelemiştir.

Dünyanın başöğretmen ünvanlı tek lideri olan Atatürk, bir gün sonra 02 Eylül 1928 tarihinde Gelibolu’ya gelerek öğretmenlik yapmış, yeni harfleri tanıtmıştır. Nice tarihi zaferlerin yaşandığı Gelibolu, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde uygar dünyaya açıldığı ‘Yazı Devrimi’ne de tanıklık etmenin gururunu yaşamıştır.

Atatürk’ün Gelibolu’ya ziyaretinde genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm halkımız Ulu Önder’i görebilmek için onun sıcaklığını hissetmek duygularını paylaşabilmek umuduyla en iyi şekilde ev sahipliğini yapmıştır.

Biz Gelibolulular çağdaş anlamda Türk insanına ulus olma kimliğini kazandıran Ata’mızın manevi mirasçılarıyız. O’nun manevi mirası ilim ve akıldır. Yaptığı devrim ve yeniliklerle yalnız bugünümüzü değil, yarınları da bize bağışlayan önder olmuştur. Bizler O’na yaraşır olmak için; bağımsızlıktan, ulusal egemenlikten, çağdaşlıktan, ulusal onurdan yana olarak; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet koruyacağız.

Bizim geçmişe saygımız, geleceğe sorumluluğumuz var. Bugün bir kez daha yineliyoruz ki; yolundan asla ayrılmadık ve ayrılmayacağız. İlkelerin doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

Her yıl altını çizerek vurguladığımız gibi bir eğitim ve kültür devrimi yolculuğunda Gelibolu’nun önemli bir durak olması bizler için her zaman eşsiz bir onur ve şereftir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gelibolu Belediyesi ve kıymetli Gelibolulular adına Atatürk’ün anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Atatürk’ün manevi şahsiyetini ilk gelişlerindeki gibi heyecanla selamlıyor, siz değerli Gelibolular adına “GELİBOLU’YA HOŞGELDİN ATAM” diyorum.”sözlerini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programa Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar , Keşan Tugaykomutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN