CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN ZABITA HAFTASI KUTLAMASI

1-7 Eylül Zabıta haftası münasebetiyle CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak ve yönetim kurulu dün Gelibolu Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer’i ziyaret ederek tüm zabıtaların haftasını kutladılar.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Her gün hizmet kalitelerini artıran ve personel yapılarını dinamikleştiren bir anlayış ile, vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güven ortamında yaşamalarına yardımcı olmaktadırlar. Yaptıkları denetim ve uygulamalarla vatandaşımızın esenliği, güvenliği, sağlığı için düzenli bir yaşam alanı hazırlayıp kentsel gelişmelere de katkı sağlayan önemli teşkilatlarımızdır. Görevleri gereği belediyelerimizin işiten kulağı, gören gözü olan zabıta teşkilatlarımızın belediyelerimiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedirler.

Zabıta çalışanlarının yaptıkları ve yapacakları fedakar çalışmalarına teşekkür eder, zabıta teşkilatlarımızın kuruluşunun 195. Yılında Zabıta Haftasını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim”.sözlerini ifade ederek günlerini kutladılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN