KAYMAKAMDAN VEDA ZİYARETİ

İlçemizden Şarköy’e atanan Kaymakam Hakan Kılınçkaya’nın veda ziyaretleri sürüyor.

Dün gazetemizi ziyaret eden Kaymakam Kılınçkaya, gazetemiz sahibi gazeteci Recep Yüzüak’ı ziyaret ederek;

“Görev yaptığım 4 yıl içinde kamu görevi yapan gazetenizin gösterdiği destek ve tarafsız, yansız, doğru haberciliğinizden dolayı teşekkür ediyor,her zaman olduğu gibi etik ve ahlak ilkeleri içindeki yayınlarınızın daha uzun yıllar devam etmesi dileğimle size teşekkür ediyorum.”dedi.

Yüzüak’a , bir Teşekkür Belgesi veren Kaymakam Kılınçkaya önümüzdeki hafta içinde Şarköy’deki yeni görevine başlayacağını söyledi.

Yüzüak’ta kendisine “Yeni görevinde de başarılar dileyerek, sağlık ve başarıyla Şarköy’deki görevinizi de bitirmenizi diliyorum.”dedi.

Gelibolu’da 4 yılda güzel işler yaptınız devlet adamı olarak ta takdir aldınız ve devletimizi en iyi şekilde temsil ettiniz.Ben de size “Teşekkür ediyorum” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN