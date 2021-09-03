HEMŞEHRİMİZ MELİKE ÖZTÜRK’E MİLLİ DAVET

Beşiktaş Vodafone Takımı sporcularından Gelibolu’lu Hemşehrimiz Melike Öztürk Kadın A Milli Takımı’nın 16 Eylül 2021 tarihinde Alanya’da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ile 21 Eylül 2021 tarihinde Kiev’de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi.

Haber: Ali GEZER