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KÖY YOLLARI ONARILIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Köy yollarındaki bozulmalar üzerine onarım çalışmaları başlatıldı.Evreşe civarındaki köylerin yama ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra hafta başından beri Cumalı, Tayfur köy yollarındaki çukurlar tamir edilerek, onarımları tamamlandı.Dün de Karainebeyli Köyü’ne doğru çalışmalara hız verildi.
İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaların önümüzdeki haftada devam edeceğini söyleyerek tüm köy yollarının tamamlanacağını ve daha sonra da yeni yol inşaatında zarar gören köy yollarının yapılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Haber: Caner AKŞİT

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