“ÇANAKKALE’MİZDE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Geyikli’de toplu sünnet şölenine ve kapalı pazaryeri temel atma törenine katıldı.“Çanakkale, ortak sevdamız.” diyen Turan, Çanakkale’de yatırım ve projelere devam edeceklerini söyledi.

Programa ilişkin konuşan Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Çocuklarımız; bugünümüz, yarınımız, göz aydınlığımızdır. Geyikli’mizde 27 evladımız için toplu sünnet şöleninde anne ve babaların heyecanına ve mutluluklarına ortak olduk. Yavrularımız da güzel bir törenle unutamayacakları bir gün yaşadılar. Yine 6 bin m2 alana sahip Kapalı Pazaryerinin temelini attık. Burası çevre mahallelerimizin pazar alışverişi ihtiyacını karşılayacak, içerisinde 352 pazar tezgahı, 18 ürün satış mağazası, 11 yöresel ürün satış mağazası bulunacak kıymetli bir yatırım. Programa katılan tüm dostlarımıza, organizasyonlarda ve kapalı pazaryerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İGM Başkanı Nejat Önder, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kirveli, belediye başkanları, siyaset ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.