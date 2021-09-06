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Meteorolojiden Poyraz Fırtınası Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü (bugün) ilçemizde kuvvetli poyraz fırtınası olacak.
Meteoroloji yaptığı uyarıda; “ Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”diyerek uyarılarda bulunuldu. Haber:Hilal GEZER

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