Meteorolojiden Poyraz Fırtınası Uyarısı

Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü (bugün) ilçemizde kuvvetli poyraz fırtınası olacak.

Meteoroloji yaptığı uyarıda; “ Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”diyerek uyarılarda bulunuldu. Haber:Hilal GEZER