Yüz Yüze Eğitim Salgının Gölgesinde Başladı

Okullarda yüz yüze eğitim bugün ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın günler öncesinden hazırlanan ve milli eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde okullarda alınması gereken önlemler tek tek sıralanmıştı.İlçemizde yaklaşık 6500 öğrenci bugün yüz yüze eğitime başladı.İlkokul 1.sınıf ve anaokulu öğrencileri bundan 1 hafta önce uyum eğitimine pandemi kurallarına uygun olarak başladılar ve bugün de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2021-2022 eğitim- öğretim yılına salgının gölgesinde başlayacaklar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin birinci doz aşılanma oranının yüzde 84.06, ikinci doz aşılanma oranının ise yüzde 72.57 olduğunu açıklamıştı. 15 yaş ve üstü öğrenciler de aşılama programına dahil edildi.

Okullarda hem aşılı hem aşısız öğrenciler, öğretmenler ve personel birlikte saatler geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen “Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi”nde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının yapılmış olması önerildi. Rehberdeki maddelerden bazıları şöyle:

– Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenecek.

– Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış olmaları önerilecek.

– Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı’nca temin edilecek.

– Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

VELİLER OKULA GİREMEYECEK

– Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak.

– Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

– Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

– Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dahil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanacak.

– Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

– Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dahil olmak üzere okula girişlerine izin verilmeyecek.

SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI

– Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

– Okulun ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık kalması veya mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak.

– Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal havalandırma tercih edilecek.

MESAFE KURALLARI

– Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

– Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

– Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN