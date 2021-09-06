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Okullar Açıldı Tatilci Yoğunluğu Azaldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz bu yıl en kalabalık sezonlarından birini yaşadı. İlçemizde ve tüm Türkiye’de , okulların açılmasıyla tatilci yoğunluğu da azaldı. Bugün okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla dün tatilciler evlerinin yolunu tuttu ve Gelibolu -İstanbul yolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Bölge Trafik Memurları sürücüleri rahat bir yolculuk için denetimden geçirdi ve yoğunluğa karşı uyardı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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