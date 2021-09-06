Okullar Açıldı Tatilci Yoğunluğu Azaldı

İlçemiz bu yıl en kalabalık sezonlarından birini yaşadı. İlçemizde ve tüm Türkiye’de , okulların açılmasıyla tatilci yoğunluğu da azaldı. Bugün okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla dün tatilciler evlerinin yolunu tuttu ve Gelibolu -İstanbul yolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bölge Trafik Memurları sürücüleri rahat bir yolculuk için denetimden geçirdi ve yoğunluğa karşı uyardı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN