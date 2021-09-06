Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gençlere Çanakkale ruhunu yaşatacak, spor kültürünü aşılayacak ve birlik olmanın değerini gösterecek olan Gelibolu Maratonu için geri sayım sürüyor.Gelibolu Maratonu’nda program takvimi belli oldu. Buna göre, program kapsamında Kilitbahir’de 24 Eylül Cuma günü ve 25 Eylül Cumartesi günü saat 10.00-19.00 arası kayıt evrakları ve yarış kiti dağıtımı gerçekleştirilecek. 26 Eylül Pazar günü ise saat 09.00’da yine Kilitbahir’de maraton ve yarı maraton startı, 09.15’te ise 10k ve1915 saygı koşusu startı verilecek.

Dev organizasyon saat 13.00’da gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile son bulacak. Haber: Ali GEZER