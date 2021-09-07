EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Dün Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Toplantısı saygı duruşu ile başladı. Gündemin ilk maddesi Plan Bütçe Komisyon raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.maddesi Geliboluspor Kulübünün 21.06.2021 tarihinde Gelibolu Belediyesine vermiş olduğu dilekçede aylık otopark ücretlerinin belirlenmesi konusundaydı. Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilerek Geliboluspor otopark ücretleri belirlendi.

Gündemin 3.maddesi ATM Su Yükleme Noktasının kurulması hakkındaydı.

Bu konu hakkında meclis tarafından Belediye Başkanı Özacar’a yetki verildi.

Gündemin 4.maddesi ise Öğrenci Servis Araç Harçlarıydı .Bu madde Plan Bütçe Komisyon raporuna havale edildi.

Gündemin 5.maddesi Taksi Durağı yer talebi (Sağlık Taksi) nın yer değiştirilmesi konusunda İmar Komisyona havale edildi.

Gündemin 6.maddesi Geliboluspor yardım pulu Plan Bütçe Komisyon raporuna oy birliği ile sevk edildi.

Camikebir Mah. Ada 424 parsel 99 la ilgili kayıtlı taşınmazın imar plan değişikliği konusu ile İmar Komisyon raporuna havale edildi.

Gündemin 8.maddesi Camikebir Mah.Ada 145 Parsel 35 te ise

(Telekom sokağındaki parsellerin birleştirilmesi )İmar Komisyonunda görüşülüp havale edildi.

Gündemin 9.maddeside Yazıcızade Mah.Ada :202 Parsel 31 İmar komisyon raporuna havale edildi.

Gündemin 10. maddesinden 16.maddesine kadar olan maddeler İmar Plan Komisyon raporuna okunarak, havale edildi.

Gündemin 17. ve son maddesi ise asansör yıllık kontrol protokol yetkisinin verilmesiyle ilgiliydi .Bu yetki de Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a verildi. Toplantıyı Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban yaptı. Bir sonraki belediye meclis toplantısı 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 15:00’te yapılması kararı alındı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN



