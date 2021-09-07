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BOLAYIR SAHİLLERİ KURTARILMALI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır sahillerinin temizlenmesinin ardından tertemiz kumlar meydana çıktı Kaymakam Kılınçkaya’nın burada yaptığı düzenlemenin ardından güzeller güzeli sahilin üzerine ne kadar çirkin ve ne kadar korkunç bir yapılanmanın da yapıldığı meydana çıktı.
Yeni Kaymakamın göreve başlar başlamaz bu çirkinliği ortadan kaldırması ve o güzelim kumsalların meydana çıkması için, korunması için en azından orasının da Bolayır Muhtarlığı’na verilerek; Eceabat Belediye Başkanlığı’nın Kabatepe’yi yaptığı gibi burasını da temiz hijyenik ve talan edenlerin elinden kurtarması isabetli olacaktır.”diyen vatandaşlar 2022 yazının yeniden düzenlenmesi için bu fırsatın kaçırılmaması lazım diyorlar. Haber: Recep YÜZÜAK

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