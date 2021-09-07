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KAYMAKAMDAN EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK’A VEDA ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya Şarköy’e tayininin çıkması nedeniyle veda ziyaretlerine Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’la devam etti.
Soyuak Kaymakam Kılınçkaya’ya; “ Sayın Kaymakamımız Hakan Kılınçkaya ‘ya bölgemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim..”diyerek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber: Ali GEZER

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