KAYMAKAMDAN EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK’A VEDA ZİYARETİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya Şarköy’e tayininin çıkması nedeniyle veda ziyaretlerine Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’la devam etti.

Soyuak Kaymakam Kılınçkaya’ya; “ Sayın Kaymakamımız Hakan Kılınçkaya ‘ya bölgemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim..”diyerek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber: Ali GEZER