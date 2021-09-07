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Milletvekili Turan ve Ak Parti İl Yönetiminden Soyuak’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti Grupbaşkan vekili ve Çanakkale Ak Parti Milletvekili Bülent Turan ,il Yönetimi ile birlikte Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’a hafta sonu ziyaret gerçekleştirdiler.
Soyuak; “Beldemize gelip bizi onurlandıran Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan’a , Çanakkale Ak Parti İl Başkanımız Sayın Naim Makas ‘a,Çanakkale Ak Parti Gençlik kolları Başkanımız Sayın Alperen Uysal’a ,Sayın Yavuzhan Ahıskalı’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz…” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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