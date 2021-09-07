Ak Parti Grupbaşkan vekili ve Çanakkale Ak Parti Milletvekili Bülent Turan ,il Yönetimi ile birlikte Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’a hafta sonu ziyaret gerçekleştirdiler.
Soyuak; “Beldemize gelip bizi onurlandıran Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan’a , Çanakkale Ak Parti İl Başkanımız Sayın Naim Makas ‘a,Çanakkale Ak Parti Gençlik kolları Başkanımız Sayın Alperen Uysal’a ,Sayın Yavuzhan Ahıskalı’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz…” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Milletvekili Turan ve Ak Parti İl Yönetiminden Soyuak’a Ziyaret
Ak Parti Grupbaşkan vekili ve Çanakkale Ak Parti Milletvekili Bülent Turan ,il Yönetimi ile birlikte Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’a hafta sonu ziyaret gerçekleştirdiler.