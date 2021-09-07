GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Gelibolu Belediyesi mesai saatlerini 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren değiştirdi.Belediyeden yapılan açıklamada; “İlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri 06 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren Çanakkale Valiliği’nce yeniden düzenlenmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerine ilişkin alınan karar gereği; mesai saatlerimiz 08:30-12:30/13:30:17.30 olarak değiştirilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Haber: Hilal GEZER