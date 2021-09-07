STADYUMLARA GİRİŞLERLE İLGİLİ YENİ KARAR ALINDI!

İçişleri Bakanlığı tarafından, birçok etkinlik için PCR testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, stadyumlara girişlerle ilgili yeni kararlar aldı.Alınan kararlar, Valilik tarafından kamuoyuna duyurulurken, kararlarda “İçişleri Bakanlığı 03.09.2021 tarih ve 14066 sayılı Genelgesi ve Türkiye Futbol Federasyonunca yayımlanan “Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin Talimat” hükümlerinde doğrultusunda;

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021–2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin % 50’si oranında ev sahibi takım seyircisi alınmasına ve koltukların bir dolu, bir boş olacak şekilde kullanılmasına,

Aşı takvimini tamamlamış kişilerin, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile? Covid19 geçirmiş kişilerin ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilmelerine,

12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişilerin, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilmelerine,

Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmamasına.

Taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapılması, aksi davranışların kişiler ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağının duyurulmasına,

Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyonun sağlanmasına,

Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmemesine, bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personelinin de görevlendirilmesine,

Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin Talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;

İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde gerekli planlamaların yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Basınyayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi