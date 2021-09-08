GELİBOLU’DAN YÜKSELEN PROTEST SES !

İlçemizde Görsel Sanatlar eğitmenliği yapmakta olan,

aynı zamanda uzun yıllardır protest rap ve rnb müzik üretimi yapan, doğa sever aktivisit Murat Emir’in Çevre sorunlarını Sanatsal bir dil ile ifade ettiği ”Ahtapot” isimli video klip çalışması 3 adım müzik etiketi ile ulusal medyada yayına girmiştir.

Video klibe youtube: net d kanalından ulaşabilir,

diğer tüm dijital platformlardan da parçayı dinleyebilirsiniz. Destek olmak adına beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz…

iletişim adresleri :

insatgram: @muratemirproduction / youtube: murat emir production Haber: Seda LİMAN ZENGİN