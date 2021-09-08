GELİBOLU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Gelibolu Belediyesi sosyal medyada çıkan bir haber üzerine açıklamada bulundu.

İlçemiz Camikebir Mahallesindeki bir mescidin belediye tarafından mühürlenmesi vatandaşlar tarafından tepkilere neden oldu bunun üzerine Gelibolu Belediyesi bu mescidin mühürlenmesi üzerine şu açıklamada bulundu; “Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sosyal medya platform üzerinde başlatılan; “Belediyemizin vatandaşlarımızın ibadet ettiği bir mescidi mühürlediği” yönünde ve Belediye Başkanımız ile kurumumuzu karalamaya yönelik maksatlı paylaşımlar neticesinde kamu hakkında kamuoyunu aydınlatma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bahsi geçen ilçemiz Camikebir Mahallesi 75 Ada 87 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan, içerisinde mescidin de bulunduğu tüm izinsiz uygulamaların kaldırılmasına ilişkin mühürleme işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27.05.2021 tarih ve 1152 Karar sayılı İdare işlemine dayanmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararın uygulanmasını Belediye Başkanlığımıza bildirmesi neticesinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapılmıştır.

Halkımızın mesnetsiz, asılsız iddialara itibar etmemesini kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.”açıklamalarında bulunuldu. Haber: Caner AKŞİT



