Turan, Edirne’de düzenlenen Eğitim ve Motivasyon Kampı’nda konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Gençlik Kollarının 1,5 milyona varan genç üyesiyle Türkiye’nin en büyük, en güçlü gençlik teşkilatı olduğunu söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Gençlik Kollarının 1,5 milyona varan genç üyesiyle Türkiye’nin en büyük, en güçlü gençlik teşkilatı olduğunu söyledi.Turan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlediği Eğitim ve Motivasyon Kampı’nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ve 39 ilçenin gençlik kolları başkanlarının katıldığı kampta konuşan Turan, bugün ciltlere sığmayacak kadar şanlı tarihlere sahip, adeta medeniyetin kalbi iki kadim şehrin, ecdadın emaneti Çanakkale ve İstanbul’un buluştuğunu belirtti. Çanakkale ile İstanbul’un tarihin kardeş kıldığı iki şehir olduğunu anlatan Turan, şöyle devam etti:”İçinden deniz geçen sadece iki şehir var, biri Çanakkale ve diğeri İstanbul. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethederken nasıl ki Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı’nı yapmışsa, aynı tarihte Çanakkale’de Kale-i Sultaniye’yi ve Kilitbahir Kalesi’ni yapmıştır. İstanbul’u fethetmiş, deyim yerindeyse Çanakkale’yi kurmuştur. İstanbul benim için çok özel bir şehir. Çanakkale’de doğdum, İstanbul’da büyüdüm. Şimdi de İstanbul’daki siyasi tecrübemizle Çanakkale’de hizmet ediyoruz. Bugün AK Parti’mizin vicdanı diye bildiğimiz, heyecanı yüksek gençlerimizle İstanbul AK Gençliğin Eğitim ve Motivasyon Kampı’na katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”Turan, bugünün ve yarının mimarı gençliğin enerjisinin, heyecanlarını diri tutmayı sağladığını dile getirdi. “AK Parti Gençlik Kolları 1,5 milyona varan genç üyesiyle Türkiye’nin en büyük, en güçlü gençlik teşkilatı. Bu kutlu yürüyüşün 20 yıldan beri katlanarak büyümesindeki belki de en önemli mihenk taşlarından biri gençlerimizin her zaman bu kutlu davaya güçlü bir omuz vermesidir.” diyen Turan, şunları kaydetti:”Bizler seçimden seçime gençliği hatırlayan, dertlerini sadece seçim maratonunda dinleyen bir parti olmadık, olmayacağız. Bizler gençlerimizi, bir kardeş, bir arkadaş, bir yoldaşı olarak gören, dertlerinde ve sorunlarında yanında olup çözüm üreten, engelleri kaldıran bir hareketin mensuplarıyız. 20 yıldan beri gençlerimiz için hem eğitim hayatlarında hem spor hem de sosyal hayatlarında onlara yardımcı olacak, onları destekleyecek adeta devrim niteliğinde birçok adım attık ve atmaya devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki eğer bizler yarının Türkiye’sinin bugünden daha ileride, daha müreffeh, daha güçlü olmasını istiyorsak gençlerimizin her konuda yolunu açacak, onlara destek verecek ve samimiyetle gençleri dinleyecek bir anlayışta olmamız lazım.”Turan, kampta bu heyecanı görünce doğru yolda olduklarını, gençliğin liderinin arkasından her geçen gün daha güçlü adımlarla yürüdüğünü gördüklerini aktararak “Gençlerimize ‘Yürümek yetmez, koşmak lazım.’ diyoruz. Aldığınız bayrağı daha yükseğe çıkarmak, sizden sonraki nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çok çalışmalısınız diyoruz. Bu duygularla bu özel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm genç kardeşlerimizi, başkanlarımızı selamlıyorum.” dedi.Turan’ın ziyaretine AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal da katıldı.