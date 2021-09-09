MHP İlçe Başkanı Büzükzöngür’den Küçük Esnafa Destek Çağrısı

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür vatandaşlardan küçük esnafa destek vermelerini istedi.Büyükzöngür destek açıklamasında; “ Pandemi döneminde yeterince kazanç elde eden market zincirleri aylardır okulların kapalı olması nedeniyle iş yapamayan kırtasiyelerin de işine el atarak okul malzemesi satışı yapıyorlar!?!?!?

Gelin, bu yıl bir farkındalık yaratıp tüm okul ihtiyaçlarımızı kırtasiye esnafımızdan alarak onlara destek olalım.

Her zaman ihtiyaç duyduğunuz küçük esnaf hep birlikte ayakta kalacak! Haydi küçük esnafı koruyalım..” ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN