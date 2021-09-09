METEOROLOJİDEN SARI KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, milyonlarca insanımızın yaşadığı Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgarın 80 kilometre hıza ulaşacağını belirten Müdürlük, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden toplamda 16 ilimize sarı kodlu uyarı yapıldı. Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de yaşayan vatandaşların önlem alması uyarısında bulundu. Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altı çiziliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ DA BEKLENİYOR

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmeye göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya’nın iç kesimleri, Muğla’nın kuzeyi, Osmaniye, Adana’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

“AĞAÇ VE DİREKLER DEVRİLEBİLİR”

Müdürlük tarafından yapılan açıklamanın devamında ise, “Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

KUZEY VE İÇ KESİMLER SOĞUYOR

Diğer yandan hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.