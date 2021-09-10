Sardalya Balığının Fiyatları Düştü

Balıkçı tezgahlarında önceki güne kadar oldukça yüksek olan balık fiyatları yasağın kalkması ile birlikte düşmeye başladı.

Sardalya balığının yağlanması ile birlikte fiyatları da düştü.

Balığıyla ünlü Gelibolu’da, bu mevsimde vatandaşlar sardalya balığının dönemini yaşaması ve fiyatlarında düşmesiyle sardalya balıkları ile sardalya konservesi ve ızgarasını yapıyor .

Uskumru, İstavrit ve Hamsi 40 tl’ye Tekir 50 tl ve Barbunya kilosu 50 liradan, Çupra ve Levrek 60 liradan satılıyor.. Haber: Seda LİMAN ZENGİN