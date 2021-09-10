CHP 98.YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

CHP İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeleri kuruluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle; yöneticiler, ilçe örgütünün üyeleri, millet ittifakının Gelibolu’daki bileşenleri ve vatandaşların katılımı ile İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunarak, partinin ve ülkemizin kurucusu, Atatürk ve partinin kurucularına saygı ve minnet duygularımızı ifade ettiler.

CHP İlçe Başkanlığı İsmail Parlak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.Parlak konuşmasında; “Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylü

l 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur.1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”,1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir.

1935 yılında “Devletçilik”ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır.Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ulusal birliği sağlayan partidir.

Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir.Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen CHP bu çerçevede uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdüren sosyalist enternasyonel ve Avrupa sosyalistler partisine de katılım sağlamıştır.

CHP tarihimizin en köklü dönüşümü olan, egemenliğin kaynağını ulusta bulan Cumhuriyetin kurucusudur.Aydınlanmayı başlatan , devrimlerin öncüsü,Atatürk’ün en büyük eserinden biri olma özelliğine sahip partimiz , kuruluşunun ve ulusal kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetin ve devletin edebi bekçisidir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve ilkelerinin izinde, ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak, aydınlık ve çağdaş bir geleceğe taşıyacak olan kadrolar, Cumhuriyet Halk Partisi örgütündedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor, İzmir’in kurtuluşu’nun 99’uncu , üyesi ,ilçe başkanı ve kurultay delegesi olmaktan onur ve gurur duyduğum, kurtuluşun ve kuruluşun partisi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti, demokrasimizin dev çınarı Cumhuriyet Halk Partimizin 98’nci kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından program ilçemiz pazaryerinde bulunan tarihi han kahvehanesi binasında, özel fotoğraflardan oluşan “Kuruluş ve Kurtuluş Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Üç gün boyunca açık kalacak sergi de ziyaret edilebilecek. Haber:Seda LİMAN ZENGİN