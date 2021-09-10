“ÇANAKKALE TEKNOPARK TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLMA YOLUNDA”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Teknopark’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Yaşadığımız bu çağa ister bilgi çağı ister iletişim çağı diyelim, oldukça hızlı değişen ve dönüşen bir çağdayız. Özellikle teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmek neredeyse imkansız. Daha güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyorsak, çağı yakalamalı hatta çağın önüne geçmeliyiz. Bu şiarla Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte özellikle memleketimiz Çanakkale’de hayata geçen Çanakkale Teknopark’ımızı oldukça önemsiyoruz. Bölgemizin adeta teknoloji üssü diye tabir ettiğimiz, Çanakkale Teknopark ülkemizin en hızlı büyüyen teknoparklarının başında geliyor. Yüzde yüz doluluğa çok kısa bir sürede ulaşan teknoparkımızda, yüksek teknoloji geliştiren 45 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarımız özellikle bölgenin temel dinamikleri olan tarımsal sanayi ve enerji alanlarında önemli projeler geliştiriyor. Bununla birlikte dünyaca ünlü Facebook’un Çanakkale’mizde istasyon açması ve çocuklarımızın, gençlerimizin ilgilerini çekecek oyun, animasyon ve çizgi film alanlarında adeta bir ekosistemin kuruluyor olması Çanakkale Teknopark’ı çok özel bir yere konumlandırıyor. Teknopark Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sedat Murat Hocamıza, Yönetim Kurulumuza, Genel Müdürümüz Dr. Erkan Bil’e, firmalarımıza ve tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi