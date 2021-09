KAYMAKAM KILINÇKAYA’YA VEDA YEMEĞİ

Şarköy’e atanan ilçemiz Kaymakamı Hakan Kılınçkaya’ya ilçemizden ayrılışından bir gün önce veda yeneği verildi.Yemeğe Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban ile eşi, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Kavakköyü Başkanı Necati Kopça, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ,İlçemiz hakim ve savcıları, kamu bankası müdürleri, kaymakamlık personeli, İl genel meclis üyeleri Serhad Sürücü,Ali RızaSayın ile Nihat Öner geçen dönem İl Genel Meclis Üyesi Ferhat Özger, Sağlık Müdürü, Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Burak Demirca, Nüfüs Müdürü, Mal Müdürü, Tapu Müdürü Şenol Genç, Yülüce ve Güneyli Muhtarları ile Emniyet mütevelli heyeti başkanı ve Küçük Sanayi Sitesi Başkanı olan Tamer Altunay, Gelibolu Sosyal Yardımlaşma Derneği Müdürü Türker Erdihan, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, Ak Parti Eski İlçe Başkanı Mehmet Gözütok ile gazetemiz sahibi gazeteci Recep Yüzüak ‘ın katıldığı veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

Kaymakam Kılınçkaya yaptığı konuşmada; “Şehitler diyarı, Allah’ın her türlü güzelliği bahşettiği şirin Gelibolu’da görev yapmış olmaktan büyük mutluluk duydum. Rabbim bana böyle bir görevi bu şehitler diyarında nasib ettiği için ona şükrediyorum,dua ediyorum.”dedi.

Gelibolu’da güzel hizmetler yaptık. Elimizden gelen her türlü hizmeti yapabilmek için kanunların, Bakanlığımın verdikleri yetkiler dahilinde her vatandaşımla ilgilendim. Kimseyi kapımızdan çevirmedik. Kapımız herkese açıktı.Sizlerin vasıtasıyla tüm Gelibolulu vatandaşlarıma da Allahısmarladık diyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Benimle çalışan, mesai arkadaşlarıma, müdürlerime, sağlıkçı arkadaşlarıma, pandemide büyük kahramanlıklar gösteren, doktor ve hemşirelerimize ve sağlık personeli arkadaşlarımıza insan üstü gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum ve tüm Gelibolulara Allahaısmarladık diyerek, sizlere veda ediyorum.” dedi. Daha sonra başarılı bir organizasyon yapan İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü’nün Kaymakam Bey hakkındaki düşüncelerini söylemek isteyen katılımcılara mikrofon uzatmasından sonra Evreşe Belediye Başkanı Soyuak, Gelibolu Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban,Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ile gazeteci Recep Yüzüak kısa birer konuşma yaparak, kendisine yeni görev yerinde sağlık ve başarılar dilediler. Haber: Ali GEZER