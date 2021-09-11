Bayırköyspor Transferlerine Başladı

Alpaslan İnan Bayırköyspor’da

2021-2022 sezonu için Bayırköyspor’da kadro takımı transfer çalışmalarına başlanıldı.

Kariyerinde Çanakkalespor, Geliboluspor, Bayırköyspor ,Gölcükspor, Kavakköy, BLDSPOR Takımlarında başarıyla forma giymiş oyuncu Alpaslan İnan Bayırköyspor’a transfer oldu.

Bayırköyspor Başkanı Ertan İnanç; “2021-2022 sezonu için iddialı kuracağımız kadro için takımımız transfer çalışmalarına başladık.

Kariyerinde Çanakkalespor, Geliboluspor,Bayırköyspor, Gölcükspor, Kavakköy, BLDSPOR Takımlarında başarıyla forma giymiş oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun…”sözlerini ifade etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN