GALATASARAY LİSESİ’NDEN BOLAYIR 57.ALAY KÜLTÜR AKADEMİSİNE TABLET DESTEĞİ

Galatasaray Lisesi’nden Bolayır 57.Alay Kültür Akademisi’ne ziyarete gelen Serhat Çelikyılmaz ve Hüsnü Yazıcılar akdemiye 15 adet tablet desteğinde bulundular.Bolayır 57.Alay Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim konuşmasında; “Böyle bir bir şey olmalı. Yeni tanıştık. 57. Alay yürüyüşlerinden konuştuk. Bolayır’da yapılanlardan ve 57. Alay Bolayır Kültür Akademisi projelerinden hedeflerin den söz ettik.

Bölge öğrencilerine Bolayırın tarihçesini ve Balkan ve 1915 Çanakkale muharebelerinde ki rolünü anlatacağız dedik

57. Alay Galatasaray gönüllüleri ve dostları olarak bizler ne yapabiliriz diye hemen işe koyuldular.

Kısa bir süre içersinde 15 tablet göndererek dağıtılmasını istediler.

Tanışmamıza vesile olan Serdar Azak bey e önceden bir teşekkür ederim.

Bolayıra gelerek ziyaret eden. Kendileri ile tanışmsktan mutluluk duyduğum. Serhat Çelikyılmaz ve Hüsnü Yazıcılar beylere ve katkı sunan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum”ifadelerinde bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN