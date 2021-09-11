SERVİS ARAÇLARI KONTROL EDİLDİ

2021-2022 YILI Eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber Zabıta Personeli Gelibolu Belediyesi’nden gerekli izinleri alarak Öğrenci Servis Taşımacılığı yapan servis araçları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmada kontrol ettiler ve tespit edilen eksikler tutanak altına aldılar.

Haber: Hilal GEZER