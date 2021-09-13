“DOĞAL GAZSIZ OKUL KALMAYACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2021 yılında Çanakkale’de okullarda yapılan ve yapımı devam eden onarım, güçlendirme ve doğal gaz işleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Öğrencilerin daha güvenilir ve rahat ortamlarda eğitimlerine devam edeceklerini kaydeden Turan, “Çanakkale’mizde bir yandan yeni okulların yapımı devam ederken, bir yandan bazı okullarımızın eksiklikleri, onarımları ve güçlendirmeleri büyük bir hızla devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha konforlu ortamlarda eğitim ve öğretimlerine devam etmesi bizim için çok önemli. Her zaman dediğimiz gibi yavrularımız bizim geleceğimiz, onların hayata hazırlandıkları bu maratonda şartları ne kadar kolaylaştırırsak, başarılara bir o kadar kolay ulaşacaklarının farkındayız. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okullarımızın onarımı ve güçlendirilmesi için ödenek gönderildi. İlimizde son bir yılda güçlendirmesi tamamlanan okul sayısı 29 adet olup toplam ödenen tutar yaklaşık 29 milyon TL’dir. Ayrıca ilimizde güçlendirmesi devam eden okul sayısı ise 4. Bunun için şu ana kadar ödenen tutar yaklaşık 8 milyon TL. Bununla birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin kış aylarında daha sıcak daha konforlu ortamlarda eğitim görmeleri adına 2021 yılında 6 okul, 3 öğrenci pansiyonu, 2 spor salonu ve 1 sosyal tesis binası için doğal gaz dönüşümü yapıldı. Doğal gazsız okul kalmayacak. 7 milyon lira sadece doğal gaz dönüşümü için temin ettik. Doğal gaz bağlantısına ihtiyaç duyulan diğer okullar için çalışmalar yapılıyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’ye hizmetlerin ve yatırımların gelmesi için Ankara’daki temaslarımıza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz çok değerli öğretmenlerimize yapılan bu hizmet ve yatırımlar hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.