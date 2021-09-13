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ÖZACAR CHP DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar,Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Danışma kurulu toplantımıza katıldı.
Özacar “Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Danışma kurulu toplantımıza katılarak partimizin yönetim kademeleri ile bir araya geldik. Kepez’de gerçekleşen toplantıda, örgüt çalışmalarımızı değerlendirip, yerel ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunduk.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT

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