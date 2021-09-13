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Tezgahlarda Palamut Balığı Şöleni

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde yaşanan palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıma devam ediyor. Palamut fiyatı 25 liradan satışa sunuluyor.
Karadeniz’den gelen palamut bolluğu ilçemizde balıkçı tezgahlarına yansıdı ve tanesi 25 liradan alıcı buldu.
Balıkçı tezgahlarına kasa kasa gelen günlük palamutlar, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.Haftasonu balık satışlarında yoğunluk yaşandı.
Tezgahlarda Sardalya 20 tl, İsvarit 15 tl, Hamsi 25 tlPalamut ise 25tl ‘ye alıcısını buldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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