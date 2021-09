Yeri Geldikçe – ÖNCE HASTANE DEĞİL DOKTOR İSTİYORUZ.! (Recep YÜZÜAK)

ÖNCE HASTANE DEĞİL DOKTOR İSTİYORUZ.!

Biga, Çan, Çanakkale, Ezine,Yenice, Bayramiç Hizmetlerle doyarken neden Gelibolu’da kayda değer bir hizmet yok.?Bu konuyu ilerde derinlemesine ve genişlemesine açacağız. Gelibolu Platformu diyerek bir araya gelen bazı vatandaşlarımız önce;

“Gelibolu’ya doğalgaz istiyoruz(!)” diye başlattıkları kampanyalı isteklerini büyük bir show’la “KAZANDIK” (!) nidalarıyla kutlarlarken ne oldu.?

Hani doğalgaz geliyordu? Şimdi artık odun, kömür derdine düştük diyorsunuz.?

Doğalgazı getireceklerin ellerini tutan mı var..? Şimdi de “Hastane istiyoruz.!” diyerek kampanyalar yürütüyorlar..

Cumartesi günü pazaryerinde imza kampanyası yapmışlar, imza attırmak için çaba harcıyorlardı.

Bu Platformun lideri, Sn.S.Azak’ın kulağına eğilerek;

“Hastane değil doktor lazım, önce doktor” dedim.Gerçekten Gelibolu’nun önce Kardiyoloji başta olmak üzere noröloji uzmanına beyin ameliyatı yapabilecek yetenekte Nöroşiroloji Uzmanına (özellikle çok olan trafik kazalarında ) cerrahi müdahaleyi yapabilecek uzmana ve alet – cihaza , ürolojik lazer, kapalı ameliyatlarını yapacak cihazlara daha önemlisi bir geliştirilmiş ameliyathaneye ve MR’a ihtiyaç var.

Askeri Hastaneden alınan yer eğer doğru dürüst kullanıma açılırsa 100 yataklı bir hastaneye ulaşırız..

Bize yeni bina değil, burada hastaları perişan etmeden, Çanakkale yollarında ölmeden hastaneye geldiğinde tedavisi yapılabilecek uzman doktorlara ve cihazlara ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız eğer biraz durumu müsait ise zaten Çanakkale’ye bile gitmiyorlar.

Her gün Trakya Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde on – onbeş Gelibolulu otomobili var.Hastalarını iki saatte Çanakkale’ye ulaştıracaklarına aynı zaman içinde gidebildikleri Trakya Üniversitesi’ne götürüyorlar.

Tüm siyasilerimizden istirham ediyoruz başta iktidarın güçlü ve muktedir ismi sn.Bülent Turan olmak üzere herkesten lütfen bize de uzman doktor veriniz diye yalvarıyoruz.

MR,lazer, üroloji cihazları yollayınız diye yalvarıyoruz. Hatta çok basit olan ve on yıllardır Gelibolu’da eksik olmayan ama şimdi yıllardır eksikliğini yaşadığımız bir Kadın Doğum Uzmanı amaa.. Gelibolu’da da doğum yaptırabilecek bir tane olsun uzman yollayınız.Doğum yaptıramayan basitlikte bir hastaneyi düşünemiyorum bile .Yıllarca sağlık merkezinde bile doğum yaptırılırken şimdi neden iki uzmanlı hastanede doğum yaptırılmadığını lütfen açıklayınız.

Gelibolu siyasi ihtiraslara feda edilecek bir kent değildir.Lütfen insanlarımızı cezalandırmayınız..

Yarın: İlçemizdeki aşı karşıtları ne yapmak istiyorlar..