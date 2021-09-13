Vatandaşlar Kötü Kokudan Rahatsız

Bolayır altındaki yazlıklarda biriken lağım kokusu vatandaşları rahatsız ediyor.Belirli zaman aralığıyla vidanjörle boşaltılan lağım hem etrafa kötü koku yayıyor hem de o bölgede yaşayan vatandaşların hastalık riski taşıma olasılığını artırıyor.

Yazlıklarda yaşayan Nilgün Atasever• “ 5 yıldır Bolayır’da yazlıklarda yaşıyorum.Yaz mevsiminde bu kötü koku son derece rahatsızlık veriyor hem de hastalık riskimizi artırıyor.Yazlıklarda yaşayan vatandaşlar olarak bu bölgeye yetkililerden kanalizasyon hattı döşetilmesini talep ediyoruz.”ifadelerine yer verdiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN