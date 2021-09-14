Turan Dernek Üyeleriyle Buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeki Emek Tatil Köyü’nü ziyaret ederek

dernek üyeleri ile buluştu.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Emek Tatil Sitesi’ni ziyaret ederek dernek üyeleri ve site sakinlerimiz ile bir araya geldik. Emek Tatil Sitemiz 250 hane gibi oldukça büyük bir kapasiteye sahip olmasının yanında, özellikle yaz aylarında nüfusu epeyce artan güzide bir tatil bölgemiz. Emek Tatil Köyü Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği üyeleriyle bir araya gelerek talepleri ve sorunları konusunda istişarelerde bulunduk. Her zaman söylediğimiz gibi konu memlekete, şehrimize hizmet olunca tüm siyasi farklılıklarımızı, görüşlerimizi bir tarafa bırakıp sorunların ve taleplerin çözümü hususunda adım atmaktan çekinmeyen, konu memlekete hizmet ise gerisi teferruattır diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu şiarla derneğimizle, site sakinlerimizle isteklerine ve taleplerine karşılık sohbetlerimiz oldu. Ardından bizleri site sakini olan Fatma Hanımefendi ve komşuları bizleri bahçelerinde misafir etti. Emek tatil sitesi derneği üyelerine, site sakinlerine bizleri misafir ettikleri için teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Ziyarete Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, AK Parti Lapseki İlçe Başkan Vekili Murat Gürşen ile Adatepe Muhtarı Muammer Akçay katıldı Haber Merkezi