Genç yetenek Enes Sivri GÜNEYLİSPOR’da

Futbola Geliboluspor altyapısında başlayarak A takıma yükselen ve ardından Kavakköy Belediyespor’a transfer 2002 doğumlu sağ bek oyuncusu Enes Sivri Güneylispor’da.

Yeşil Beyaz renklere uzun yıllar hizmet edecek Enes Sivri için Güneylispor Başkanı ; “ Yeşil Beyaz renklere uzun yıllar hizmet edecek Enes kardeşimize aramıza hoşgeldin der, başarılarla dolu uzun yıllar dileriz. Camiamıza ve Enes kardeşimize hayırlı olsun.”ifadelerinde bulundu. Haber: Ali GEZER