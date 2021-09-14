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Genç yetenek Enes Sivri GÜNEYLİSPOR’da

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Futbola Geliboluspor altyapısında başlayarak A takıma yükselen ve ardından Kavakköy Belediyespor’a transfer 2002 doğumlu sağ bek oyuncusu Enes Sivri Güneylispor’da.
Yeşil Beyaz renklere uzun yıllar hizmet edecek Enes Sivri için Güneylispor Başkanı ; “ Yeşil Beyaz renklere uzun yıllar hizmet edecek Enes kardeşimize aramıza hoşgeldin der, başarılarla dolu uzun yıllar dileriz. Camiamıza ve Enes kardeşimize hayırlı olsun.”ifadelerinde bulundu. Haber: Ali GEZER

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