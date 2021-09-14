Planlanan Çalışmalar Devam Ediyor

Gelibolu Belediyesi’nin planlanan çalışmaları çerçevesinde; Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik ekipleri ile düzenlediği çalışmaları devam ediyor. 100. Yıl Parkı, Gelibolu Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi çevresindeki düzenlemeleri, Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekipleri ile Aleaddin Mahallesi’nde İtfaiye Müdürlüğü karşısında yeni bir park ve muhtarlık binasının bulunduğu çalışma sahası ile olası sel baskınlarına karşı dere ıslah çalışmalarına devam ederken ekipler, Başkan Özacar da Çamlık bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu. Haber: Hilal GEZER