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Yazar Öznur Tosun Türk Özacar’a Yazdığı Kitabını Takdim Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

“Kaybolan Kentin Eskicisi” isimli deneme eserini Başkan Özacar’a takdim eden Öznur Tosun Türk , Özacar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ardından “Yakılan, kesilen, asılan, çöpe atılan bir yere sığdıramadığınız kadınları unutmuyorum. Siz de unutmayın!” mesajını verdi.Özacar kendisine ; “kardeşimizi kutluyor, yazarlık yolculuğunda başarılar diliyorum.” temennilerinde bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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