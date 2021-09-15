2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “İLKÖĞRETİM HAFTASI” KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ‘İlköğretim Haftası’ Kutlama Programı dün saat:11.00′ de 26 Kasım İlkokulunda düzenlendi.

Programa Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, kurum müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayıp, öğrencilerin şiirlerini okuması ve gösterileri ile devam etti

Daha sonra Kaymakam Bekir Abacı, okula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN